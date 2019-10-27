Son Dakika Haberleri: Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı
Son Dakika Güncel Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı

Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı

10 dakika önce

Norveç'in başkenti Oslo'da, terör örgütü PKK, yandaşları içinde bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı.

Norveç'in başkenti Oslo'da, terör örgütü PKK, yandaşları içinde bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı.

Norveç'te Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönen vatandaşlara terör örgütü PKK yandaşları taş ve sopalarla saldırdı. Terör örgütü sempatizanları içinde bir bebeğinde bulunduğu Türk aileye ait araca saldırdı. Saldırı anında aile büyük panik yaşarken, polis saldırganları engellemeye çalıştı.

Polisin 2 PKK yandaşını gözaltına aldığı belirtildi.

(İHA)

Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı

Norveç, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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Norveç'te bebekli arabaya saldıran PKK yandaşları gözaltına alındı
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