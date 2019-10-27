Son Dakika Haberleri: - Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı
Son Dakika Güncel - Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı

- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı

1 saat önce

- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdıOSLO - Norveç'in başkenti Oslo'da, terör örgütü PKK, yandaşları içinde bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı.

- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı

OSLO - Norveç'in başkenti Oslo'da, terör örgütü PKK, yandaşları içinde bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı.

Norveç'te Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönen vatandaşlara terör örgütü PKK yandaşları taş ve sopalarla saldırdı. Terör örgütü sempatizanları içinde bir bebeğinde bulunduğu Türk aileye ait araca saldırdı. Saldırı anında aile büyük panik yaşarken, polis saldırganları engellemeye çalıştı.

Polisin 2 PKK yandaşını gözaltına aldığı belirtildi.

- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı

Norveç, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin talimatını verdi
PKK yandaşları Avrupa'nın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak Türk vatandaşlarına saldırıyor Son Dakika: Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 17:06:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]