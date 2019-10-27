- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı
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- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdıOSLO - Norveç'in başkenti Oslo'da, terör örgütü PKK, yandaşları içinde bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:44 Kaynak: İHA
- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı
OSLO - Norveç'in başkenti Oslo'da, terör örgütü PKK, yandaşları içinde bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı.
Norveç'te Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönen vatandaşlara terör örgütü PKK yandaşları taş ve sopalarla saldırdı. Terör örgütü sempatizanları içinde bir bebeğinde bulunduğu Türk aileye ait araca saldırdı. Saldırı anında aile büyük panik yaşarken, polis saldırganları engellemeye çalıştı.
Polisin 2 PKK yandaşını gözaltına aldığı belirtildi.
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