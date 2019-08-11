Son Dakika Haberleri: Norveç'te polis cami saldırısını terör eylemi olarak ele alıyor
Son Dakika Dünya Haber

Norveç'te polis cami saldırısını terör eylemi olarak ele alıyor

1 saat önce

Norveç polisi cumartesi günü bir camiye düzenlenen silahlı saldırının muhtemel terör saldırısı olarak ele alındığını açıkladı

Norveç'te polis cami saldırısını terör eylemi olarak ele alıyor, System.String[]
Norveç polisi cumartesi günü bir camiye düzenlenen silahlı saldırının muhtemel terör saldırısı olarak ele alındığını açıkladı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Rune Skjold başkent Oslo yakınlarındaki El-Nur Camii'ne saldırı düzenlediğinden şüphelenilen kişinin çok sayıda silah taşıyan genç bir beyaz olduğunu ve internet üzerinde aşırı sağcı ve göçmen karşıtı paylaşımlarda bulunduğunu belirtti.
Euronews.com'da Görüntüle
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzin istasyonundaki patlama kamerada: 1 ölü, 6 yaralı
İlk Arap eşcinsel Cumhurbaşkanı Adayı Batur: Türkiye, Onur Yürüyüşü'ne izin vermeli Norveç'te camiye silahlı saldırı düzenlendi! Cinsel tacizden tutuklanan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein hücresinde intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 18:19:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Norveç'te polis cami saldırısını terör eylemi olarak ele alıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]