Norveç'te polis cami saldırısını terör eylemi olarak ele alıyor

Norveç polisi cumartesi günü bir camiye düzenlenen silahlı saldırının muhtemel terör saldırısı olarak ele alındığını açıkladı.Emniyet Müdür Yardımcısı Rune Skjold başkent Oslo yakınlarındaki El-Nur Camii'ne saldırı düzenlediğinden şüphelenilen kişinin çok sayıda silah taşıyan genç bir beyaz olduğunu ve internet üzerinde aşırı sağcı ve göçmen karşıtı paylaşımlarda bulunduğunu belirtti.