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Norveç'te Ramazan Bayramı

44 dakika önce

Norveç'te Müslümanlar başkent Oslo, Drammen, Moss, Bergen, Stavanger ve Trondheim şehirlerinde bayram namazını kılmak için camilerde toplandı.

Norveç'te Ramazan Bayramı, System.String[]
Norveç'te Müslümanlar başkent Oslo, Drammen, Moss, Bergen, Stavanger ve Trondheim şehirlerinde bayram namazını kılmak için camilerde toplandı.
Türkiye'den yaklaşık 4 bin kilometre uzaktaki Norveç'te Müslümanlar Ramazan Bayramını coşkuyla kutladı.
Başkentteki Müslümanlar, yerel saatle 06.00'da Oslo Camisi'nde bayram namazını kıldı.
Çok sayıda Türk vatandaşı ile Norveç'te bulunan İslam toplumu üyelerinin kıldığı bayram namazına, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman ve konsolos Aytaç Özkütük de katıldı.
Oslo Camisi'nin ardından yine başkent Oslo'da bulunan Lorenskog ve Hauketo camilerinde de çok sayıda Türk vatandaşının katılımıyla bayram namazı kılındı.
Ayrıca, ülkenin Drammen, Moss, Bergen, Stavanger ve Trondheim şehirlerinin yanı sıra Norveç'in birçok bölgesinde kılınan bayram namazlarında ve düzenlenen faaliyetlerde ülkedeki Türk toplumu birbirleriyle bayramlaşma fırsatı buldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:38 Kaynak: AA
Norveç, Güncel
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