Norveç'te Ruanda'daki soykırımda sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Ruanda'daki soykırımda sorumluluğu olduğu iddia edilen bir kişi Norveç'in başkenti Oslo'da tutuklandı.
Norveç VG gazetesinin haberinde, Ruanda tarafından aranmakta olan ve 1994'te Afrika ülkesinde yüz binlerce kişinin öldüğü soykırımda sorumluluğu olduğu iddia edilen bir kişinin Oslo'da yakalanarak tutuklandığı belirtildi.
Norveç Ulusal Suç Soruşturma Servisi sözcüsü Thea Elise Kjeraas, söz konusu kişinin Ruanda'ya iadesine Oslo Bölge Mahkemesinin karar vereceğini söyledi.
Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.
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