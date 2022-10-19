Norveç VG gazetesinin haberinde, Ruanda tarafından aranmakta olan ve 1994'te Afrika ülkesinde yüz binlerce kişinin öldüğü soykırımda sorumluluğu olduğu iddia edilen bir kişinin Oslo'da yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Norveç'te Ruanda'daki soykırımda sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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