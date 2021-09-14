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Norveç'te seçim sonuçlarında sol blok önde - Son Dakika

Norveç'te seçim sonuçlarında sol blok önde

14.09.2021 00:19
Norveç'te seçim sonuçlarında sol blok önde, System.String[]

Norveç'te yapılan genel seçimlerde sandık başı anketlere göre, Başbakan Erna Solberg liderliğindeki Muhafazakar Sağ Parti (H), ikinci parti olurken, ana muhalefet İşçi Partisi (AP) birinci çıktı.

Norveç'te yapılan genel seçimlerde sandık başı anketlere göre, Başbakan Erna Solberg liderliğindeki Muhafazakar Sağ Parti (H), ikinci parti olurken, ana muhalefet İşçi Partisi (AP) birinci çıktı.

Ülkede 3 milyon 880 bin seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) sona erdi.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin yayımladığı resmi olmayan sandık başı anket sonuçlarına göre sol bloktan İşçi Partisi (H) yüzde 26,3 oranında oy aldı. Bloktaki diğer partiler Sosyalist Sol Parti (SV) yüzde 7,3, Kırmızı Parti (R) yüzde 4,6, Yeşiller Partisi (M) yüzde 3,7 oranında oy elde etti.

Hükümetin büyük ortağı Muhafazakar Sağ Parti (H) yüzde 20,4 oy alırken, bloktaki diğer partiler Merkez Partisi (SP) yüzde 13,9, Liberal Parti (V) yüzde 4,2, Hristiyan Halk Partisi (KRF) yüzde 3,9, oranında oy topladı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İlerleme Partisi'nin (FRP) yüzde 12 oy alması dikkati çekti.

169 üyeli parlamentoda sol blok partileri 104 milletvekili, sağ blok partileri ise 65 milletvekili çıkartma hakkı kazandı.

Norveç medyasında yer alan yorumlara göre, seçimlerin bu sonuçlarla bitmesi halinde İşçi Partisi Genel Başkanı Jonas Gahr Stoere liderliğinde sol bloğun koalisyon hükümeti kurması bekleniyor. 8 yıldır başbakanlık yapan hükümetin büyük ortağı muhafazakar Sağ Parti Genel Başkanı Erna Solberg'in seçimlerde kesin sonucun ortaya çıkmasından sonra istifa edeceği öne sürülüyor.

İşçi Partisi, Muhafazakar, Sandık, Norveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveç'te seçim sonuçlarında sol blok önde - Son Dakika


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