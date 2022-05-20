Norveç'te sokak ortasında bıçaklı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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Norveç'te sokak ortasında bıçaklı saldırı: 3 yaralı

20.05.2022 12:47
Norveç'te sokak ortasında bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Norveç'in Numedal bölgesinde sokak ortasında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Norveç'in Numedal bölgesinde sokak ortasında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Norveç'in güneydoğusundaki Numedal bölgesinde bir kişi, etrafındakilere bıçakla saldırdı. Olay yerine hava ambulansları da dahil olmak üzere çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin yaralandığını, birinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti. Saldırganın yakalandığını aktaran polis, "Faili kontrol altına aldığımızı doğrulayabilirim. Başka fail olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırının Numedal bölgesinin dağlık, kırsal kesimi Nore og Uvdal belediyesinde düzenlendiği belirtildi.

Polis saldırıdan sonra yaptığı ilk açıklamada, en az 4 kişinin bıçaklandığını duyurmuştu.

(İHA)

Norveç'te sokak ortasında bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Norveç'te sokak ortasında bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Norveç'te sokak ortasında bıçaklı saldırı: 3 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Norveç'te sokak ortasında bıçaklı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika


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