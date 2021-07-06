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Norveç'te sosyal medyada paylaşılan ticari fotoğraflardaki değişiklikler için beyan zorunluluğu getirilecek - Son Dakika

Norveç'te sosyal medyada paylaşılan ticari fotoğraflardaki değişiklikler için beyan zorunluluğu getirilecek

06.07.2021 13:55
Norveç'te sosyal medyada paylaşılan ticari fotoğraflardaki değişiklikler için beyan zorunluluğu getirilecek, System.String[]

Norveç'te sosyal medya fenomenlerinin fotoğraflarda yaptıkları düzenlemeleri beyan etmelerini gerektirecek yeni bir yasa yürürlüğe girecek.

Norveç'te sosyal medya fenomenlerinin fotoğraflarda yaptıkları düzenlemeleri beyan etmelerini gerektirecek yeni bir yasa yürürlüğe girecek.

BBC'nin haberine göre yeni yasa, gençler arasındaki "dış görünüş baskısını azaltma" çabasının bir parçası olarak tüm sosyal medya platformlarındaki ücretli gönderileri kapsayacak.

Pazarlama Yasası'nda değişikliğe sebep olacak uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğine, Norveç Kralı karar verecek.

Yeni yasa, 2 Haziran'da Norveç'in ulusal meclisi Storting'de, 72'ye karşı 15 oyla kabul edilmişti.

Hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin "reklamcılıkta idealize edilen insanların" toplumda oluşturduğu baskıyı azaltmak olduğu belirtildi.

Açıklamada yasanın, "Rötuşlanmış veya başka şekilde manipüle edilmiş reklam görsellerindeki kişilerin vücutlarının şekil, boyut ve deri açısından gerçeklikten uzaklaştığında işaretleme görevi göreceği" belirtildi.

Sosyal medyada ücretli tanıtım paylaşan influencer, oyuncu ve şarkıcılar dahil herkesi etkileyecek yasa Snapchat ve Instagram'da kullanılan filtrelerin yanı sıra vücut şekli ve boyutu gibi özelliklerde yapılan dijital değişiklikleri de kapsayacak.

Yasa teklifi hakkında

Insider sitesinin haberinde de Çocuk ve Aile İşleri Bakanlığının Norveç parlamentosuna gönderdiği ilk teklifte "Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'ne göre "anoreksiyanın (yeme bozukluğu) genç kızlar arasında en yaygın üçüncü ölüm nedeni olduğuna" işaret edildi.

Teklifte, "Gençler, diğer şeylerin yanı sıra reklam ve sosyal medya aracılığıyla iyi görünmeleri için büyük baskıya maruz kalıyor ve sergilenen modeller genellikle dijital olarak rötuşlanıyor. Bu, gençleri ulaşılması imkansız bir güzellik idealine maruz bırakıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca Bakanlık, "Kişilerin kendi görünümünde daha müdahaleci ve kalıcı değişiklikler yapma arzusuna karşı koymaları özellikle önemlidir." açıklamasında bulundu.

Birleşik Krallık, Fransa ve ABD'de de benzer yasalar önerilmişti

Konuyla ilgili Birleşik Krallık, Fransa ve ABD'de de daha önce benzer önlemler alınmıştı.

Eylül 2020'de, Birleşik Krallık'tan bir meclis üyesi, "bir filtrenin veya değişikliğin kullanıldığını gösteren sosyal medya gönderileri"nde açıklama yapılmasını gerektiren bir yasa tasarısı önermişti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, şubatta Birleşik Krallık Reklam Standartları Kurumu, sosyal medya fenomenlerinin reklamlarda gerçekçi olmayan güzellik filtreleri kullanmasını yasaklamıştı.

Fransa 2017'de "bir modeli daha ince göstermek için dijital olarak değiştirilen herhangi bir ticari görüntüde 'sigara paketi tarzı' bir uyarı" olacağını bildiren yeni bir yasa açıklamıştı.

ABD Kongresi de yasa geçmemiş olsa da kısmen tüketicileri olumsuz vücut ideal mesajlarından korumayı amaçlayan Reklamda Gerçek Yasası'nı 2014'te duyurmuştu.

Birleşik Krallık, Fransa, Norveç, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveç'te sosyal medyada paylaşılan ticari fotoğraflardaki değişiklikler için beyan zorunluluğu getirilecek - Son Dakika


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