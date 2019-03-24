Norveç'te Sürüklenen Gemiden 300 Kişi Kurtarıldı
56 dakika önce
Norveç açıklarında motorları arızalanınca fırtınaya yakalanan bin 300 yolcunun bulunduğu turist gemisinden şu ana kadar 300 kişinin kurtarılabildiği öğrenildi.
Norveç
açıklarında motorları arızalanınca fırtınaya yakalanan bin 300 yolcunun bulunduğu turist
gemisinden şu ana kadar 300 kişinin kurtarılabildiği öğrenildi.
Norveç açıklarında, bir turist gemisi fırtınaya yakalandı. Fırtınada bir motoru hariç tüm motorları arızalanan gemi denizde sürüklenmeye başlayınca kurtarma ekipleri denizden operasyonlar gerçekleştirmek istedi. Fırtına nedeniyle başarılı olunamayınca gece yarısı helikopterler ile operasyonlar denendi. Yaklaşık 18 saattir denizin ortasında mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen yolcuların 300'ü helikopterler ile kurtarılabildi. Gemide hala bin yolcu ve mürettebatın olduğu belirtildi.
Yeni görüntüler ortaya çıkıyor
Geminin sürüklendiği andan sonra helikopterlerden çekilen görüntülerin ardından geminin içinden de yeni görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Geminin içinde oturan yolcuların geminin dalgalar tarafından savrulması nedeniyle düştüğü, insanların can yelekleriyle kurtarılmayı beklediği anlar görüntülendi. Norveç arama kurtarma ekipleri operasyonları sürdürürken, geminin sürüklenmeye devam ettiği öğrenildi. - OSLO
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:16 Kaynak: İHA
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