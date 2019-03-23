Son Dakika Haberleri: Norveç'te Turist Gemisi Bin 300 Yolcuyla Denizde Sürükleniyor

Norveç'te Turist Gemisi Bin 300 Yolcuyla Denizde Sürükleniyor

46 dakika önce

Norveç Denizi açıklarında yaklaşık bin 300 yolcu ile seyahat turu yapan turist gemisi denizin ortasında arızalandı.

Norveç'te Turist Gemisi Bin 300 Yolcuyla Denizde Sürükleniyor, System.String[]
Norveç Denizi açıklarında yaklaşık bin 300 yolcu ile seyahat turu yapan turist gemisi denizin ortasında arızalandı. Fırtına nedeniyle sürüklenen gemideki yolcuları kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Norveç Denizi açıklarında ilerlerken fırtınaya dayanamayan bin 300 yolculu turist gemisi arızalandı. Yaşanan arıza ve fırtınanın artmasıyla birlikte gemi kaptanı tarafından yardım çağrısında bulunuldu. Norveç sahil kurtarma ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları başlatılsa da bütün denemeler boş çıktı. Türkiye saatiyle 4 buçuk saatlerinde yaşanan olay nedeniyle gemide bulunan yolcuların panik halinde olduğu ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi.

Helikopterler ile deneme yapılıyor

Arama kurtarma botlarıyla başlayan kurtarma çalışmaları fırtına dolayısıyla sekteye uğrarken Norveç tarafının botlarla kurtarma çalışmalarını durdurduğu ve helikopterlerle gemideki yolcuların ve mürettebatın kurtarılmaya çalışıldığını öğrenildi.

Gemiden şu ana kadar sadece 100'e yakın kişi kurtarılabilirken, kurtarılamayan kişilerin kurtarılması için helikopter takviyelerinin beklenildiği öğrenildi. Diğer taraftan geminin sadece tek motorunun çalışır durumda olduğu ve gemi kaptanının sürüklenmeyi yavaşlatmak için tek motoru kullanmaya çalıştığı bildirildi. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları yaparken Rusya tarafından açıklama geldi. Rusya, gemide 3 Rus vatandaşının bulunduğunu ve kurtarılmayı beklediklerini açıkladı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

turist, Norveç, Güncel
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