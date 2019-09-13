Son Dakika Haberleri: Norveç'te yakıt tankerinde yangın
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Norveç'te yakıt tankerinde yangın

1 saat önce

Norveç'te bir terminaldeki yakıt tankerinin makine dairesinde yangın çıktı.

Norveç'te yakıt tankerinde yangın, System.String[]
Norveç'te bir terminaldeki yakıt tankerinin makine dairesinde yangın çıktı. Gemide 23 mürettebatın bulunduğu ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtildi.

Olay, Norveç'in Oygarden adasında yer alan 'Equinor Sture Yakıt Terminali'nde meydana geldi. Norveç gazetesi VG'de yer alan haberde, 'Dubai Harmony' isimli yakıt tankerinin makine dairesinde yangın çıktığı ve tankerde 40 metroküp yakıt olduğu belirtildi. Yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken, gemide bulunan 23 mürettebat bulunduğu da ve mürettebatın tahliyesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Ayrıca haberde, terminalde bulunan kişilerin de tahliye edildiğine yer verildi.


Norveç, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:10 Kaynak: DHA
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