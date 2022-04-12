Norveç'te yeni savunma bakanı atandı - Son Dakika
Üye Girişi

Norveç'te yeni savunma bakanı atandı

12.04.2022 17:45
Norveç'te yeni savunma bakanı atandı

Norveç'te Bjorn Arild Gram yeni savunma bakanı olarak atandı.

Norveç'te Bjorn Arild Gram yeni savunma bakanı olarak atandı.

Bjorn Arild Gram'in, Odd Roger Enoksen'in istifasının ardından savunma bakanlığına atandığı bildirildi.

49 yaşındaki Arild Gram'in, Başbakan Jonas Gahr Stoere'un İşçi Partisi (AP) ile hükümet koalisyonunun parçası olan Merkez Partisi'nin (SP) bir üyesi olduğu belirtildi.

Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen (67), genç bir kadınla yasak ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine 9 Nisan'da istifa etmişti.

YORUMLAR
500
Araştırma: Dünya nüfusunun yüzde 52'si baş ağrısı çekiyor Araştırma: Dünya nüfusunun yüzde 52'si baş ağrısı çekiyor Satranç: 2022 Fagernes Açık Turnuvası Satranç: 2022 Fagernes Açık Turnuvası

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Norveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveç'te yeni savunma bakanı atandı - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Putin, 150 Rus subayını hapse attırdı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:51:45. #1.13#
SON DAKİKA: Norveç'te yeni savunma bakanı atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement