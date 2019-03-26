Norveç'te Yolcu Gemisinde Yaşanan Korku Dolu Anlar Kamerada
9 dakika önce
Norveç'te yolcu gemisinde yaşanan korku dolu anlar kamerada.
Norveç'te yolcu gemisinde yaşanan korku dolu anlar kamerada
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:31 Kaynak: Youtube
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