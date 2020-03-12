Norveç'te yurt dışından dönen Kral ve Kraliçe'ye koronavirüs karantinası - Son Dakika
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Norveç'te yurt dışından dönen Kral ve Kraliçe'ye koronavirüs karantinası

6 saat önce

Norveç Kralı 5'inci Harald ve eşi Kraliçe Sonja, Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Söreide, Ticaret ve Endüstri Bakanı Iselin Nybö yurt dışından döndükleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kendilerini karantinaya aldı.

Norveç'te yurt dışından dönen Kral ve Kraliçe'ye koronavirüs karantinası, System.String[]

Norveç Kralı 5'inci Harald ve eşi Kraliçe Sonja, Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Söreide, Ticaret ve Endüstri Bakanı Iselin Nybö yurt dışından döndükleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kendilerini karantinaya aldı.

Norveç devlet radyo ve televizyon kurumu NRK'nin haberinde, Norveç Sağlık İdaresinin 27 Şubat'tan sonra İskandinavya dışına seyahat edenlerin karantinaya alınması yönündeki kararı anımsatıldı.

Haberde, 2-4 Mart'ta Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Kral 5'inci Harald ve eşi Kraliçe Sonja, Dışişleri Bakanı Söreide ile Ticaret ve Endüstri Bakanı Nybö'nün kendilerini 14 günlük karantinaya aldıkları bildirildi.

Öte yandan Norveç Kraliyet Ailesi, gün içerisinde yayımladığı basın bildirisinde, yetkililerin uyarılarının dikkate alındığını ve Paskalya Bayramı'na kadar tüm resmi programlarının iptal edildiğini duyurdu.

Norveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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