Norveç'teki cami saldırganı için terör suçundan iddianame hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Norveç'teki cami saldırganı için terör suçundan iddianame hazırlandı - Son Dakika

Norveç'teki cami saldırganı için terör suçundan iddianame hazırlandı

7 saat önce

Norveç'in Barum şehrinde kız kardeşini öldürdükten sonra El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı gözaltında tutulan 22 yaşındaki Philip Manshaus için "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Norveç'teki cami saldırganı için terör suçundan iddianame hazırlandı, System.String[]

Norveç'in Barum şehrinde kız kardeşini öldürdükten sonra El- Nur İslam Merkezi Camisi'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı gözaltında tutulan 22 yaşındaki Philip Manshaus için "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.


Oslo Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu şüphelinin 17 yaşındaki üvey kız kardeşi Johanne Zhangjia Ihle Hansen'i pompalı tüfekle öldürdüğü ve sonra birçok Müslümanı öldürmek niyetiyle El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne saldırı düzenlediği belirtildi. Savcılık, Norveçli zanlının "cinayet" ve "terör' suçundan Askeri Barum Bölge Mahkemesinde 7 Mayıs'tan itibaren yargılanmaya başlanacağını ve mahkemenin 14 gün süreceğini duyurdu.


Olay sonrası polis ifadesinde Çin asıllı kız kardeşini öldürmekten dolayı pişman olmadığını söyleyen Manshaus, cami saldırısında ise birçok Müslümanı öldürmeyi hedeflediğini itiraf etmişti.

Barum'da 10 Ağustos'ta aşırı sağcı Manshaus, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş ve olayda bir kişi yaralanmıştı. Saldırganı durduran 65 yaşındaki Pakistan asıllı Mohammad Rafique ülkede kahraman ilan edilmişti.

Norveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü
Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:19 Matrrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:30:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Norveç'teki cami saldırganı için terör suçundan iddianame hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]