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Norveç'teki cami saldırganı suçunu itiraf etti

22 dakika önce

Norveç'in Baerum şehrinde El Nur Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve üvey kız kardeşini öldüren Philip Manshaus, polise suçunu itiraf etti.

Norveç'teki cami saldırganı suçunu itiraf etti, System.String[]
Norveç'in Baerum şehrinde El Nur Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve üvey kız kardeşini öldüren Philip Manshaus, polise suçunu itiraf etti.

Norveç'in Baerum şehrinde El Nur Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve üvey kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen Philip Manshaus, polis tarafından gözaltına alınarak mahkemece tutuklanmıştı. Manshaus, ilk başta konuşmayı reddetmiş kısa süre sonra polis sorgusuna katılacağını açıklamıştı. Norveç'teki cami saldırganı bu akşam polis tarafından sorgulandı ve olayın bütün gidişatını kabul etti.

Norveç Emniyetince yapılan açıklamada sorguda yapılan görüşmenin soruşturmaya önemli katkı sağladığını kaydetti. Saldırgan Philip Manshaus'un avukatı Unni Fries, "Müvekkilim hiçbir şeyden etkilenmeden konuşmuş ve kendi isteğiyle açıklama yapmıştır" dedi.

El Nur Camisi'ne saldırı olayını duyan yüzlerce Norveçli vatandaş ve milletvekili, camiyi ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Öte yandan Manshaus'ın ölen üvey kız kardeşinin Çin'den evlatlık alındığı öğrenildi. - STOCKHOLM
Norveç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:03 Kaynak: İHA
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