Son Dakika Haberleri: Norveç'teki cami saldırısının sanığı Manhaus mahkemede Nazi selamı verdi
Son Dakika Dünya Norveç'teki cami saldırısının sanığı Manhaus mahkemede Nazi selamı verdi

Norveç'teki cami saldırısının sanığı Manhaus mahkemede Nazi selamı verdi

6 saat önce

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki El-Nur İslam Merkezi Camii'ne düzenlenen saldırının sanığı olarak yargılanan Philip Manshaus'un duruşması dün ilk kez dün basın önünde yapıldı

Norveç'teki cami saldırısının sanığı Manhaus mahkemede Nazi selamı verdi, System.String[]

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki El- Nur İslam Merkezi Cami'ne düzenlenen saldırının sanığı olarak yargılanan Philip Manshaus'un duruşması dün ilk kez yapıldı. Cinayet ve terör suçlamasıyla yargılanan 22 yaşındaki Norveçli'nin yerine oturmadan önce Nazi selamı vermesi dikkat çekti.


Manhaus'un avukatları zanlının bu hareketi ya da yapma sebebi üzerine yorum yapmayı reddetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Norveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül verilecek
BTK 120 bilişim uzman yardımcısı alacak "İneklerin sütünde altın var" diyen siyasetçinin sözleri sosyal medyada gündem oldu Kokpite aldığı yolcunun çektiği fotoğraf, pilotun hayatını kararttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:33:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Norveç'teki cami saldırısının sanığı Manhaus mahkemede Nazi selamı verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]