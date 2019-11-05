Norveç'teki cami saldırısının sanığı Manhaus mahkemede Nazi selamı verdi

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki El- Nur İslam Merkezi Cami'ne düzenlenen saldırının sanığı olarak yargılanan Philip Manshaus'un duruşması dün ilk kez yapıldı. Cinayet ve terör suçlamasıyla yargılanan 22 yaşındaki Norveçli'nin yerine oturmadan önce Nazi selamı vermesi dikkat çekti.



Manhaus'un avukatları zanlının bu hareketi ya da yapma sebebi üzerine yorum yapmayı reddetti.