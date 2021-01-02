Norveç'teki heyelanda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Norveç'te geçtiğimiz 30 Aralık'ta meydana gelen heyelanda kayıp durumda olan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Norveç'in başkenti Oslo'nun yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Gjerdrum'daki bir yerleşim bölgesinde 30 Aralık günü meydana gelen heyelanda 1'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralanmış, çok sayıda kişi kaybolmuştu. Polis operasyonunun başındaki Roy Alkvist bugün yaptığı ikinci açıklamada, ikinci bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Alkvist, "Hayatta kalanları bulma umudumuz halen var" dedi.

Köpekler sayesinde bulunan ikinci kişinin kimliği hakkında bilgi verilmedi. Norveçli arama kurtarma görevlilerine İsveç'ten gelen ekipler de yardım ediyor.

Öte yandan heyelanda 30'dan fazla ev yıkılırken, bölgede en az bin kişi tahliye edilmişti. Roy Alkvist günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, kayıp durumda olanlardan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurarak, "Bir kişi bulundu. Maalesef bu kişinin öldüğü doğrulandı" ifadelerini kullanmıştı. - OSLO