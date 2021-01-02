Norveç'teki heyelanda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Norveç'teki heyelanda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

02.01.2021 20:27
Norveç'teki heyelanda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Norveç'te geçtiğimiz 30 Aralık'ta meydana gelen heyelanda kayıp durumda olan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Norveç'te geçtiğimiz 30 Aralık'ta meydana gelen heyelanda kayıp durumda olan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Norveç'in başkenti Oslo'nun yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Gjerdrum'daki bir yerleşim bölgesinde 30 Aralık günü meydana gelen heyelanda 1'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralanmış, çok sayıda kişi kaybolmuştu. Polis operasyonunun başındaki Roy Alkvist bugün yaptığı ikinci açıklamada, ikinci bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Alkvist, "Hayatta kalanları bulma umudumuz halen var" dedi.

Köpekler sayesinde bulunan ikinci kişinin kimliği hakkında bilgi verilmedi. Norveçli arama kurtarma görevlilerine İsveç'ten gelen ekipler de yardım ediyor.

Öte yandan heyelanda 30'dan fazla ev yıkılırken, bölgede en az bin kişi tahliye edilmişti. Roy Alkvist günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, kayıp durumda olanlardan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurarak, "Bir kişi bulundu. Maalesef bu kişinin öldüğü doğrulandı" ifadelerini kullanmıştı. - OSLO

Norveç'teki heyelanda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Norveç'teki heyelanda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Norveç'teki heyelanda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Norveç'teki heyelanda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Aralık, Norveç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Norveç'teki heyelanda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın, evde ölü bulundu Ankaragücü maçı sonrası rahatsızlanan Yeni Malatyasporlu Ndayishimiye, bir anda yere yığıldı Rakibine sert giren yıldız futbolcu, kırmızı kart gördü! G.Saray 10 kişi kaldı Çin aşısı için gönüllü olan doktorda, tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştu 2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi
Fenerbahçe'de Ozan ve Luiz Gustavo'nun korona testleri negatife döndü Fenerbahçe'de Ozan ve Luiz Gustavo'nun korona testleri negatife döndü         
20:09
Dünyanın en zengin 500 insanı 2020'de servetlerine toplam 1,8 trilyon dolar kattı Dünyanın en zengin 500 insanı 2020'de servetlerine toplam 1,8 trilyon dolar kattı         
19:59
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Tedbirler işe yarıyor! Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bugün koronavirüs vakası görülmedi Tedbirler işe yarıyor! Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bugün koronavirüs vakası görülmedi         
17:47
Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı         
16:59
Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı         
16:15
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti         
15:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o         
07:34
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 20:43:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Norveç'teki heyelanda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei