Norveç'teki oklu saldırgan suçlamaları kabul etti

Norveç'in Kongsberg kasabasında, 13 Ekim 2021'de bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen Danimarkalı Espen Andersen Brathen, kendisine yöneltilen cinayet suçlamalarını kabul etti.

Bugün Buskerud Bölge Mahkemesi'nde başlayan davada, Brathen, "Tüm suçlamaları kabul ediyorum." dedi.

Oklu saldırıda 5 kişiyi öldüren Brathen'in davasının bir ay sürmesi bekleniyor.

The Associated Press (AP) tarafından elde edilen suçlama belgelerine göre, savcılar Brathen'in, "akıl sağlığının yerinde olmadığı" gerekçesiyle cezasını ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çekmesini talep ediyor.

Olay

Espen Andersen Brathen, Kongsberg kasabasında bir marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklanmıştı.

Olayın hemen sonrası, ok ve yayla 5 kişiyi öldüren 37 yaşındaki Brathen ile ilgili bütün bilgileri gizleyen Norveç makamlarının, failin Müslüman olma ihtimali bulunduğunu aktararak İslamofobik bir tavır sergilemesi eleştirilere neden olmuştu.

Saldırıdan 2 gün sonra Norveç polis yetkilileri, Brathen'in, akıl sağlığının yerinde olmadığını, saldırıyı psikolojik sorunları nedeniyle yaptığına dair güçlü deliller bulunduğunu bildirmişti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, saldırganın uyuşturucu ile anne ve babasını ölümle tehditten sabıkası bulunuyor.