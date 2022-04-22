Norveç'teki oklu saldırganın yargılanmasına 18 Mayıs'ta başlanacak - Son Dakika
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Norveç'teki oklu saldırganın yargılanmasına 18 Mayıs'ta başlanacak

22.04.2022 15:57
Norveç'teki oklu saldırganın yargılanmasına 18 Mayıs'ta başlanacak

Norveç'in Kongsberg kasabasında, 13 Ekim 2021'de bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen Danimarkalı Espen Andersen Brathen'in yargılanmasına 18 Mayıs'ta başlanacak.

Norveç'in Kongsberg kasabasında, 13 Ekim 2021'de bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen Danimarkalı Espen Andersen Brathen'in yargılanmasına 18 Mayıs'ta başlanacak.

Oklu saldırıda 5 kişiyi öldüren Brathen, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılanacak.

11 kez cinayete teşebbüsle suçlanan ve cinayetleri itiraf eden Brathen'in bir sonraki ay yargılanmak üzere mahkemeye çıkması planlanıyor.

Buskerud Bölge Mahkemesinde 18 Mayıs'ta başlayacak davanın bir ay sürmesi bekleniyor.

Olay

Espen Andersen Brathen, Kongsberg kasabasında bir marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklanmıştı.

Olayın hemen sonrası, ok ve yayla 5 kişiyi öldüren 37 yaşındaki Brathen ile ilgili bütün bilgileri gizleyen Norveç makamlarının, failin Müslüman olma ihtimali bulunduğunu aktararak, İslamofobik bir tavır sergilemesi eleştirilere neden olmuştu.

Saldırıdan 2 gün sonra Norveç polis yetkilileri, Brathen'in, akıl sağlığının yerinde olmadığını, saldırıyı psikolojik sorunları nedeniyle yaptığına dair güçlü deliller bulunduğunu bildirmişti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, saldırganın uyuşturucu ile anne ve babasını ölümle tehditten sabıkası bulunuyor.

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18 mayıs, Saldırı, Norveç, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveç'teki oklu saldırganın yargılanmasına 18 Mayıs'ta başlanacak - Son Dakika


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