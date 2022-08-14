Norveçli yetkililer insanların güvenliğini gerekçe göstererek deniz aygırı Freya'yı öldürdü - Son Dakika
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Norveçli yetkililer insanların güvenliğini gerekçe göstererek deniz aygırı Freya'yı öldürdü

14.08.2022 23:47
Norveçli yetkililer insanların güvenliğini gerekçe göstererek deniz aygırı Freya'yı öldürdü

Norveç'teki Oslo Fiyordu'nda insanlar için risk oluşturduğu düşünülen Freya adıyla bilinen dev deniz aygırının öldürüldüğü bildirildi.

Norveç'teki Oslo Fiyordu'nda insanlar için risk oluşturduğu düşünülen Freya adıyla bilinen dev deniz aygırının öldürüldüğü bildirildi.

Norveç Balıkçılık Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, değerlendirmeler neticesinde insanlara tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 600 kilogram ağırlığındaki dişi deniz aygırı Freya'nın hayatına son verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Geçen hafta yapılan gözlemlerde, Freya'nın zararlı olduğuna ve mesafenin korunmasına yönelik uyarıların göz ardı edildiği belirlendi. Halka potansiyel riski yüksekti." ifadelerine yer verildi.

Freya'nın başka bir bölgeye tahliyesinin düşünüldüğü ancak halkın ilgisini çeken deniz memelisinin gittiği her alanda insanlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle bu yöntemden vazgeçildiği belirtiliyor.

Dev memeli Freya'nın insanlar için tehlikeli olduğu uyarılarına rağmen bölge ziyaretçi akınına uğramıştı.

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Kaynak: AA

Balıkçılık, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveçli yetkililer insanların güvenliğini gerekçe göstererek deniz aygırı Freya'yı öldürdü - Son Dakika

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