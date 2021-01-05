Norveç'teki toprak kayması aynı aileden 4 can aldı - Son Dakika

Norveç'teki toprak kayması aynı aileden 4 can aldı

05.01.2021 23:18
Norveç'teki toprak kayması aynı aileden 4 can aldı, System.String[]

Norveç'te meydana gelen toprak kayması, bir ailenin tüm fertlerinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Norveç'te meydana gelen toprak kayması, bir ailenin tüm fertlerinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Baba Björn-Ivar Grymyr Jansen (40), hamile anne Charlot (31) ve Alma'nın (2) cansız bedenleri kurtarma çalışmalarında bulundu.

Norveç'in başkenti Oslo'nun 40 kilometre kuzeydoğusundaki Gjerdrum köyünde meydana gelen toprak kayması, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yerel medya, arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerin, baba Björn-Ivar Grymyr Jansen, hamile anne Charlot ve küçük kızları Alma'nın cansız bedenlerine ulaştığını duyurdu. Anne Charlot'un 8 aylık hamile olduğu ifade edildi. Toprak kaymasının meydana geldiği bölgede 3 kişinin hala kayıp olduğu, bu kişileri kurtarmak için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.


Norveç'teki toprak kayması aynı aileden 4 can aldı
Norveç'teki toprak kayması aynı aileden 4 can aldı
Norveç'teki toprak kayması aynı aileden 4 can aldı

Norveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Norveç'teki toprak kayması aynı aileden 4 can aldı - Son Dakika Dünya


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