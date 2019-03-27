Son Dakika Haberleri: Norveç'ten Çitfe Vatandaşlığa İzin Çıktı

Norveç'ten Çitfe Vatandaşlığa İzin Çıktı

16 dakika önce

AÇIKLAMADA, daha önce Norveç vatandaşlığına kabul edilenlerin de geldikleri ülkenin vatandaşlığına geçerek çifte vatandaşlık hakkından yararlanabileceği kaydedildi.

Norveç'ten Çitfe Vatandaşlığa İzin Çıktı, System.String[]
AÇIKLAMADA, daha önce Norveç vatandaşlığına kabul edilenlerin de geldikleri ülkenin vatandaşlığına geçerek çifte vatandaşlık hakkından yararlanabileceği kaydedildi. Norveç'te toplam 10 yıl ikamet etmek, vatandaşlığa geçmek için yeterli sayılıyor. Norveç'te dünyaya gelen çocuk ise anne veya babasının Norveçli olması halinde bu ülkenin vatandaşı olabiliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:12 

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