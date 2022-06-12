Norveç'ten İsrail işgalindeki Batı Şeria ürünlerine "üretim yeri etiketi" uygulaması - Son Dakika
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Norveç'ten İsrail işgalindeki Batı Şeria ürünlerine "üretim yeri etiketi" uygulaması

12.06.2022 00:03
Norveç'ten İsrail işgalindeki Batı Şeria ürünlerine "üretim yeri etiketi" uygulaması

Norveç, tüketicilerin yanlış yönlendirilmesini önlemek için İsrail işgali altındaki Batı Şeria'dan gelen gıda ürünlerinin etiketlerinde üretim yerinin belirtilmesini talep etti.

Norveç, tüketicilerin yanlış yönlendirilmesini önlemek için İsrail işgali altındaki Batı Şeria'dan gelen gıda ürünlerinin etiketlerinde üretim yerinin belirtilmesini talep etti.

Norveç hükümetinden yapılan açıklamada, "İsrail'in işgal ettiği bölgelerden gelen gıda maddeleri üretim yeriyle işaretlenmelidir." denildi.

Açıklamada, etiketlerde yasa dışı yerleşim yerlerinde üretildiğine dair ibarenin kullanılması gerektiği vurgusu yapıldı.

İsrail'in işgal ettiği bölgelerdeki yasa dışı yerleşimlerden gelen gıdaların ayrı olarak etiketlenmesi gerekliliğinin, tüketicilerin, gıdaların menşesi hakkında etiketlemedeki eksiklikten dolayı yanlış yönlendirilmesini engelleyeceği kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Norveç hükümetinin kararının kınandığı bildirildi.

Norveç, İsrail'in işgal ettiği Golan, Gazze, Doğu Kudüs, Batı Şeria'daki yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı buluyor.

Avrupa Adalet Divanı, İsrail'in Batı Şeria ve 1967'de işgal ettiği bölgelerden Avrupa Birliği'ne (AB) ithal edilen gıda maddelerinin özel olarak etiketlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç'ten İsrail işgalindeki Batı Şeria ürünlerine 'üretim yeri etiketi' uygulaması - Son Dakika

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