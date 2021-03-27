Norveç-Türkiye maçından notlar - Son Dakika

Norveç-Türkiye maçından notlar

27.03.2021 20:03
Norveç-Türkiye maçından notlar, System.String[]

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım'da, teknik direktör Şenol Güneş, 24 Mart'taki Hollanda maçına göre ilk 11'de iki oyuncusunu değiştirdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım'da, teknik direktör Şenol Güneş, 24 Mart'taki Hollanda maçına göre ilk 11'de iki oyuncusunu değiştirdi.

Teknik direktör Güneş, defans oyuncularından sakatlık sorunları bulunan Zeki Çelik ve Ozan Kabak'ın yerine Norveç karşısında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'a ilk 11'de fırsat verirken, diğer mevkilerdeki oyuncularında değişiklik yapmadı.

Güneş, Norveç karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

A Milli Takıma ilk kez davet edilen ve Hollanda maçının kadrosunda olmayan Halil Akbunar Norveç karşısında ise yedekler arasında forma şansı bekledi.

Hollanda maçında yedeklerden oyuna girerek ilk kez milli olan Taylan Antalyalı da yine yedek kaldı.

Milli takıma davet edilen diğer futbolculardan Abdülkerim Bardakçı ve kaleci Gökhan Akkan maç kadrosunda yer almadı.

Norveç'te 4 oyuncu değişikliği

Norveç Milli Takımı'nda teknik direktör Stale Solbakken, 3 gün önce oynadıkları Cebelitarık maçına göre ilk 11'inde 4 oyuncusunu değiştirdi.

Solbakken, defansta sadece Stian Gregersen'i tutarken, Lode, Strandberg ve Svensson ile orta sahada Thorstdevt'i değiştirdi.

Norveç, Türkiye karşısında kalede Rune Jarstein, savunmada Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson, orta sahada Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö, Muhamed Elyounoussi, forvette de Erling Haaland ve Alexander Sörloth ilk 11'ini sahaya sürdü.

Diğer yandan Norveç'te milli futbolcular Türkiye maçı öncesinde ısınmalar sırasında, "Saha içinde ve dışında insan hakları" yazılı tişört giydi.

Karşılaşma, Norveç Federasyonunun talebi sonrasında İspanya'nın Malaga kentindeki La Roselada stadına alınırken, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da tribünden izledi.

Norveç ile şimdiye kadar 9 kez karşı karşıya gelen Türkiye bunlardan 4'ünü kazanırken, diğer maçlardan 2'si berabere 3'ü de rakibin üstünlüğüyle sona erdi.

98 yıllık tarihindeki 588. maçına çıkan A Milli Takım, şimdiye kadar 223 galibiyet, 224 mağlubiyet ve 140 beraberlik aldı.

Hollanda, Türkiye, Norveç, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Norveç-Türkiye maçından notlar - Son Dakika Spor


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