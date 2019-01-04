Norveç uçağı ABD yaptırımları nedeniyle İran'da mahsur kaldı
1 saat önce
Dubai-Oslo seferi sırasında motoru arızalanan Norwegian'a ait uçak, ABD yaptırımları nedeniyle İran'da mahsur kaldı.
Dubai-Oslo seferi sırasında motoru arızalanan Norwegian'a ait uçak, ABD
yaptırımları nedeniyle İran
'da mahsur kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:45
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