Son Dakika Haberleri: Norveç uçağı ABD yaptırımları nedeniyle İran'da mahsur kaldı

Norveç uçağı ABD yaptırımları nedeniyle İran'da mahsur kaldı

1 saat önce

Dubai-Oslo seferi sırasında motoru arızalanan Norwegian'a ait uçak, ABD yaptırımları nedeniyle İran'da mahsur kaldı.

Norveç uçağı ABD yaptırımları nedeniyle İran'da mahsur kaldı, System.String[]
Dubai-Oslo seferi sırasında motoru arızalanan Norwegian'a ait uçak, ABD yaptırımları nedeniyle İran'da mahsur kaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:45 

Dubai, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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