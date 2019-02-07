Norveç Uçağına Bomba İhbarı
1 saat önce
Fransa'nın Nice kentine giden Norwegian Air'e ait yolcu uçağı, bomba ihbarının ardından Stockholm Arlanda Havalimanı'na geri döndü.
Fransa
'nın Nice kentine giden Norwegian Air'e ait yolcu uçağı, bomba ihbarının ardından Stockholm
Arlanda Havalimanı'na geri döndü. Fransa'nın Nice kentine hareket eden Norwegian Air'e ait yolcu uçağı bomba ihbarının ardından Stockholm Arlanda Havalimanı'na iniş yaptı. Yetkililer, uçakta bulunan 169 yolcunun tahliye edildiğini açıkladı. Polis
sözcüsü, Arlanda'daki yetkililerin yapılan bomba tehdidinin havayolu karşıtı bir eylem olduğunu ifade ederek olaya ilişkin açıklama yapmadı. Polis Sözcüsü Towe Hagg, tahliyelerin tamamlanmasının ardından uçağın bomba imha ekipleri tarafından aranacağını dile getirdi. İsveç
medyası, yolcu uçağında eğitim kampına katılmak üzere Fransa'ya seyahat eden İsveç yüzme takımının bazı üyelerinin bulunduğunu ifade etti.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:01 Kaynak: İHA
AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki
Villefranche'ı 3-0 ile Geçen PSG, Fransa Kupasında Çeyrek Finalde
Son Dakika! VakıfBank'tan KOBİ'lere 1 Milyar Liralık Destek
Dekoltesiyle Gündem Olan Milletvekili İsyan Etti: Büyük Göğüslüyüm, Artık Alışın