İstanbul 'da yapılan tahıl anlaşmasının sürekliliğinin önemli olacağı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın güvenilir bir ortak olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Norveç, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika

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