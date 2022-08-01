Norveç, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika
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Norveç, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye teşekkür etti

01.08.2022 18:55
Norveç, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye teşekkür etti

Norveç, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin yola çıkmasında oynadığı önemli rol nedeniyle Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Norveç, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin yola çıkmasında oynadığı önemli rol nedeniyle Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Türkiye'ye, ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için teşekkür edildi.

İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının sürekliliğinin önemli olacağı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın güvenilir bir ortak olduğu ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odesa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gideceği kaydedilmişti.

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Guterres'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü Guterres'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü Guterres'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü Guterres'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Norveç, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika
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