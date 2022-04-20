Norveç, Ukrayna'ya yaklaşık 100 uçaksavar füze gönderdi - Son Dakika
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Norveç, Ukrayna'ya yaklaşık 100 uçaksavar füze gönderdi

20.04.2022 13:53
Norveç, Ukrayna'ya yaklaşık 100 uçaksavar füze gönderdi

Norveç, Ukrayna'ya yaklaşık 100 uçaksavar füzesi gönderdiğini duyurdu.

Norveç, Ukrayna'ya yaklaşık 100 uçaksavar füzesi gönderdiğini duyurdu.

Norveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya, Fransız yapımı yaklaşık 100 Mistral hava savunma füzesi gönderildiği belirtildi.

Norveç'in yeni Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Mistral füzesinin Ukrayna'ya büyük fayda sağlayacak modern ve etkili bir silah olduğunu ifade etti.

Gram, diğer ülkelerin de Ukrayna'ya benzer silah sistemlerini gönderdiğini kaydetti.

Savaşın başladığı günden bu yana Norveç, Ukrayna'ya 4 bin tanksavar ve askeri teçhizat sağladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, mart sonunda Norveç parlamentosuna gönderdiği video mesajda, Oslo'dan hava savunma füzeleri talep etmişti.

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Ukrayna, Norveç, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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