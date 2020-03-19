Norveç uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika

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Norveç uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Norveç uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
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