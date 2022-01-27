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Norveç Varlık Fonu, 2021'de yaklaşık 177 milyar dolar getiri sağladı - Son Dakika

Norveç Varlık Fonu, 2021'de yaklaşık 177 milyar dolar getiri sağladı

27.01.2022 14:41
Norveç Varlık Fonu, 2021'de yaklaşık 177 milyar dolar getiri sağladı

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında teknoloji sektöründe hisse yatırımları değerinin artması sonucu geçen yıl 1,580 trilyon Norveç kronu (176,8 milyar dolar) yatırım getirisi sağladı.

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında teknoloji sektöründe hisse yatırımları değerinin artması sonucu geçen yıl 1,580 trilyon Norveç kronu (176,8 milyar dolar) yatırım getirisi sağladı.

Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, 2021'de fonun yatırım getirisinin yüzde 14,5 olduğu, bunun da 1,58 trilyon Norveç kronuna (176,8 milyar dolar) denk geldiği belirtildi. Bu rakam fonun tarihinde ikinci en büyük yıllık getiri olarak kayıtlara geçti. 2019'da fon 1,69 trilyon Norveç kronu getiri sağlamıştı.

Açıklamada, fonun ana varlık sınıfı olan borsa portföyünün yaklaşık yüzde 20,8 getiri sağladığı vurgulanarak, piyasa değerinin 31 Aralık 2021 itibarıyla 12,34 trilyon Norveç kronu (1 trilyon 378 milyar dolar) olduğu belirtildi.

Norveç Varlık Fonu, 2021'de sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 1,9 zarar yazarken, borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarından ise yüzde 13,6 getiri elde etti.

Fon, halka arz olmayan yenilenebilir enerji altyapı yatırımlarında ise yüzde 4,2 kar açıklarken, genel olarak fonun gösterge olarak belirlediği oranın 0,74 baz puan üstünde getiri sağlamış oldu.

"Teknoloji şirketleri yatırımları yüzde 30,2 getiri sağladı"

Fonun Üst Yöneticisi (CEO) Nicolai Tangen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iyi finansal sonuçların temel olarak pay piyasasında yıl boyunca yaşanan çok güçlü artışlardan kaynaklandığını belirtti.

Tangen, "Tüm sektörlerde iyi bir geri kazanım oldu ancak teknoloji ve finansa yapılan yatırımlar özellikle iyi performans gösterdi. Teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar yüzde 30,2 ile önemli bir getiri sağladı." ifadesini kullandı.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 73 ülke ve 9 bin 123'den fazla firmada yatırımı bulunurken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,4'ünü elinde tutuyor.

Geçen yıl fonun getirilerine en büyük katkıyı Microsoft, Alphabet ve Apple hisselerine yapılan yatırımlar sağladı.

Ülke bazında, ABD'deki yatırımlar 960 milyar Norveç kronu (107 milyar dolar) getiriyle en fazla katkıyı sağlarken, onu 112 milyar Norveç kronu (12,5 milyar dolar) ile İngiltere izledi.

Norveç'in nüfusu 5,4 milyon olarak hesaplanırken, ülkede fondan kişi başına 244 bin dolar düşüyor.

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Varlık Fonu, Yatırım, Norveç, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveç Varlık Fonu, 2021'de yaklaşık 177 milyar dolar getiri sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Norveç Varlık Fonu, 2021'de yaklaşık 177 milyar dolar getiri sağladı - Son Dakika
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