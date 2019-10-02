Son Dakika Haberleri: Norveç varlık fonu 5.9 milyar dolarlık petrol hissesi satacak
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Norveç varlık fonu 5.9 milyar dolarlık petrol hissesi satacak

1 saat önce

Norveçin 1 trilyon dolar büyüklüğündeki Varlık Fonu, petrol ve gaz şirketlerinde sahip olduğu hisselerden 5.9 milyar dolarlık satış yapmak için onay aldı.

Norveç varlık fonu 5.9 milyar dolarlık petrol hissesi satacak, System.String[]

Norveçin 1 trilyon dolar büyüklüğündeki Varlık Fonu, petrol ve gaz şirketlerinde sahip olduğu hisselerden 5.9 milyar dolarlık satış yapmak için onay aldı.

Norveç Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan planda ön görülen satış miktarı Norveç hükümetinin Mart ayında yaptığı 7.6 milyar dolarlık tahminin altında kaldı.

Norveç Varlık Fonu, FTSE Russell tarafından "Petrol: Ham Üreticiler" olarak sınıflanan şirketlerden hisse satacak. Bu kategoride yer alıp Norveç Varlık Fonu tarafından yatırım yapılmış şirket sayısı Eylül ortası itibariyle 95.  Maliye Bakanlığı, satışların kademeli olarak yapılacağını belirtirken, hangi şirketlerden hisse satılacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Maliye Bakanlığı, Norveç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:38 Kaynak: DHA
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