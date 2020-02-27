Norveç Varlık Fonu'ndan rekor getiri
12 dakika önce
Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu'nun geçen yıl yatırımlarında 180 milyar dolar rekor getiri sağladığını bildirdi.
Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu'nun geçen yıl yatırımlarında 180 milyar dolar rekor getiri sağladığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:48
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