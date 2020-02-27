Norveç Varlık Fonu'ndan rekor getiri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Norveç Varlık Fonu'ndan rekor getiri - Son Dakika Ekonomi

Norveç Varlık Fonu'ndan rekor getiri

12 dakika önce

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu'nun geçen yıl yatırımlarında 180 milyar dolar rekor getiri sağladığını bildirdi.

Norveç Varlık Fonu'ndan rekor getiri, System.String[]

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu'nun geçen yıl yatırımlarında 180 milyar dolar rekor getiri sağladığını bildirdi.

Norveç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:48 
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