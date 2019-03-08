Norveç varlık fonu petrol şirketlerine yatırım yapmayacak
32 dakika önce
Norveç varlık fonu petrol ve doğalgaz şirketlerini yatırımlarından çıkaracak.
Norveç varlık fonu petrol ve doğalgaz şirketlerini yatırımlarından çıkaracak. Açıklamanın ardından ilgili şirketlerin hisseleri geriledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:30
Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı!
Aç Kalıp Köye İnen Kurt Sürüsü, Yaşlı Kadın ve Kızını Öldürdü
Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti
AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Sorusu Tek Cümleyle Yanıtladı