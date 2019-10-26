Norveç Varlık Fonu tarihinde ilk kez 10 trilyon Norveç kronu seviyesine ulaştı: Dünyanın en büyüğü
29 dakika önce
Dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu, tarihinde ilk kez 10 trilyon Norveç kronu (1,09 trilyon dolar) seviyesine ulaştı
Dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu, tarihinde ilk kez 10 trilyon Norveç kronu (1,09 trilyon dolar) seviyesini aştı.
Bu seviyeye ulaşılmasında belli başlı para birimlerinin Amerikan doları karşısında değer kazanması ve güçlenen hisse senedi piyasalarının etkili olduğu ifade edildi. Fonun dünyada halka açık her şirkette ortalama olarak yüzde 1,3 payı bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:44
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