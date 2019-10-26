Son Dakika Haberleri: Norveç Varlık Fonu tarihinde ilk kez 10 trilyon Norveç kronu seviyesine ulaştı: Dünyanın en büyüğü
Son Dakika Dünya Norveç Varlık Fonu tarihinde ilk kez 10 trilyon Norveç kronu seviyesine ulaştı: Dünyanın en büyüğü

Norveç Varlık Fonu tarihinde ilk kez 10 trilyon Norveç kronu seviyesine ulaştı: Dünyanın en büyüğü

29 dakika önce

Dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu, tarihinde ilk kez 10 trilyon Norveç kronu (1,09 trilyon dolar) seviyesine ulaştı

Norveç Varlık Fonu tarihinde ilk kez 10 trilyon Norveç kronu seviyesine ulaştı: Dünyanın en büyüğü, System.String[]

Dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu, tarihinde ilk kez 10 trilyon Norveç kronu (1,09 trilyon dolar) seviyesini aştı.


Bu seviyeye ulaşılmasında belli başlı para birimlerinin Amerikan doları karşısında değer kazanması ve güçlenen hisse senedi piyasalarının etkili olduğu ifade edildi. Fonun dünyada halka açık her şirkette ortalama olarak yüzde 1,3 payı bulunuyor.

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Norveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:44 
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