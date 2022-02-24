Norveç ve Finlandiya'dan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine kınama - Son Dakika
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Norveç ve Finlandiya'dan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine kınama

24.02.2022 13:11
Norveç ve Finlandiya'dan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine kınama

İskandinav ülkeleri Norveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı.

İskandinav ülkeleri Norveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadığını bildirdi.

Rusya'nın müdahalesinin, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğuna işaret eden Store, bunun masum insanların hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Store, Norveç'in, Avrupa tarihinin bu önemli anında müttefiklerinin ve Avrupalıların yanında olduğunu vurguladı.

"Bu aynı zamanda tüm Avrupa'nın güvenliğine saldırıdır"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekatı şiddetle kınadığını belirtti.

"Rusya'nın eylemleri Ukrayna'yı hedef alıyor ama bu aynı zamanda tüm Avrupa'nın güvenliğine saldırıdır." ifadesini kullanan Niinistö, derin sevgi duydukları Ukrayna'ya desteklerini artırmak için arayış içinde olduklarını kaydetti.

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Finlandiya, Ukrayna, Norveç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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