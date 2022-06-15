Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti

15.06.2022 11:09

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.

Huitfeldt ve Coveney, Vali Doğan ile Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk tarafından karşılandı.

Doğan, ziyarette, misafirlerini kentte ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

İki ülke bakanıyla istişarelerde bulunacaklarını ifade eden Doğan, "Bugün iki bakanımızla Suriye'de göç ve göçmen konusunu istişare edeceğiz. Sayın bakanlarımızın ilimizin farklı yerlerinde programları var ama ilk programları benimle birlikte. İnşallah güzel bir toplantı olacağını düşünüyorum." dedi.

Ziyaretin ardından valilik bahçesinde gazetecilere açıklamada bulunan Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt, Hatay'a Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Suriye'nin kuzeyinde yer alan nüfusa yardımların ulaştırılabilmesi için koridorun açık tutulması konusunu görüşmeye geldiklerini belirtti.

Huitfeldt, yerel idarecilerin bu anlamda kendilerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Coveney'den "insani yardımlar için sınır kapısı açık kalmalı" mesajı

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney de Suriye'nin kuzeyine yapılacak yardımlar konusunda resmi sınır geçişlerinin BM nezdinde yenilenmesi gerektiğini, bu kapsamda İrlanda ve Norveç olarak bu yılki çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sınırdan geçişlerin ve desteklerin sürmesini amaçladıklarını belirten Coveney, şunları kaydetti:

"Bugün burada bulunma sebeplerimizden birisi de orada yaşayan yaklaşık 4 milyon insanın, insani yardımlar almaya devam edebilmesi için bu koridorun açık tutulması ve hem İrlanda hem de Norveç olarak BM nezdinde gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. Burada hem yerel idarelere hem de halka bu konudaki özverili çalışmaları, sabırları ve takdirleri için gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Burada inanılmaz bir iş yapılıyor ve oradaki büyük nüfusun desteklenmesi tüm dünya için özellikle BM nezdinde çok büyük önem arz ediyor."

Huitfeldt ve Coveney, kentte basına kapalı bazı ziyaretler gerçekleştirecek.

Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti

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İrlanda ve Norveç Dışişleri Bakanları Hatay'da İrlanda ve Norveç Dışişleri Bakanları Hatay'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu ziyaret etti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu ziyaret etti
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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