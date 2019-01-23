Norveç, Yılın Konsolosuna 3 Hafta Verdi: Ülkeyi Terk Et

NORVEÇ makamları Polonya'nın Oslo Konsolosu Slawomir Kowalski'nin ülkeden gönderilmesine karar verdi.

NORVEÇ makamları Polonya'nın Oslo Konsolosu Slawomir Kowalski'nin ülkeden gönderilmesine karar verdi. Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Norveç kamu görevlilerine karşı uygun olmayan davranışlar sergilediği belirtilen Slawomir Kowalski'nin bu ülkede yürüttüğü faaliyetlerin de diplomat rolüyle bağdaşmadığı ifade edildi. Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Per Bardalen Wiggen söz konusu hadisenin iki ülke arasındaki ilişkilere olumsuz bir etkisi olmayacağını belirtirken, Kowalski'ye ise ülkeyi terk etmesi için 3 hafta süre tanındı.



Norveç, Polonyalı konsolosun diplomat rolüyle bağdaşmayan faaliyetlerinin ne olduğu konusunda bir açıklamada bulunmazken, Polonya medyasında göre Slawomir Kowalski, çocukları çeşitli sebeplerle Norveç Çocukları Koruma Merkezi (Barnevernet) tarafından alınan Polonyalı aileler için verdiği mücadele dolayısıyla böylesi bir tutumla karşı karşıya kaldı. Slawomir Kowalski, iki yıl önce Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından Yılın Konsolosu seçilmişti. Bakanlık, ödülün yurt dışındaki Polonyalıların onuru ve çocukları için savaşanlara saygının ifadesi olduğunu belirtmişti.

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