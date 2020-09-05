Norveçli Bakan Maeland'den "İsveç'e gitmeyin" uyarısı - Son Dakika

Norveç Adalet Bakanı Monica Maeland, Norveç televizyonuna verdiği açıklamada "Alışveriş yapmak için İsveç'e gitmeyin orada yeşil bölge yok. İsveç'te hala enfeksiyon riski var" diyerek, "İsveç'e gitmeyin" uyarısı yaptı.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını devam ederken Norveç'ten, komşu ülke İsveç'e ilişkin uyarı geldi. Norveç halkı, alışverişte kendi ülkelerine oranla ucuz olan İsveç'i tercih etmesi salgınla mücadelede yetkilileri harekete geçirdi. Norveç Adalet Bakanı Monica Maeland, vatandaşlarına sınırın kendi tarafında kalmalarını uyarısında bulunarak, "Kesinlikle gerekli olmayan yurt dışı seyahatlerden kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda alışveriş yapmak için de sınır boyunca seyahat etmekten kaçınmalısınız" dedi.

"İsveç'te yeşil bölgeler yok" diyen Adalet Bakanı, "Kırmızı ve sarı alanlar ve hala enfeksiyon riski var. Eğer seyahat etmek istiyorsanız risk konusunu dikkatlice düşünmeniz gerekiyor. İsveç'ten gelenlerin, Norveç'te serbestçe hareket etmeleri için 14 gün karantinaya alınması gerekir" ifadelerini kullandı. - STOCKHOLM