Norveçli Equinor Enerji Firması İngiltere'deki Hidrojen Üretim Kapasitesini Arttırmayı Hedefliyor - Son Dakika

Norveç merkezli petrol ve doğalgaz firması Equinor tarafından 29 Haziran 2021 tarihinde yapılan açıklamada, İngiltere'deki tesislerinde hidrojen üretim hedefini 1, 8 GW'a yükselttikleri bildirildi. Açıklama, İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng'in Oslo ziyaretinin ardından yapıldı.

Tamamen hidrojen yakıtı ile çalışan dünyanın ilk elektrik santrali olan Keadby santraline 1, 2 GW daha ek kapasite sağlamayı planlayan Equinor, Keadby santralini de İngiltere'nin elektrik ve gaz dağıtım şirketi SSE (Scottish And Southern Energy) ile birlikte kurmuştu.

Proje ile ilgili İngiltere hükümetinden halen bazı desteklerin beklendiği belirtilen Equinor firmasının açıklamasında, söz konusu tesisin 2030 yılından önce tam olarak faaliyete geçebileceği belirtildi.

İngiltere Enerji Bakanı Kwaerteng ve Norveç Petrol Bakanı Tina Bru ile toplantıya katılan Equinor firmasının İcra Kurulu Başkanı Anders Opedal, projenin gerçekleşmesi halinde İngiltere'nin iklim hedeflerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İngiltere'nin 2050 yılında net sıfır karbon emisyonu ve 2030 yılında da 5 GW temiz hidrojen kapasitesi hedefleri bulunuyor. Hükümet bu hedefleri tutturmak amacıyla birçok dekarbonizasyon projesine finansal destek sağlıyor.

Equinor'un ayrıca İngiltere'nin kuzeydoğusunda doğalgaz ile çalışan ve atık karbondioksiti depolayan, 0, 6 GW kapasiteli bir hidrojen santrali projesi üzerinde de çalıştığı bildirildi.

Temiz hidrojen teknolojisi, yenilenebilir elektrik veya doğalgaz kullanılmak suretiyle suyun hidrolize edilmesi yöntemiyle üretiliyor ve süreçte meydana gelen karbon atıkların toplanması ve depolanması işlemlerini de kapsıyor. Bu teknoloji özellikle çelik ve kimya sanayilerindeki üretim işlemlerinin dekarbonizasyonu açısından hayati önem arz ediyor.

Günümüzde hidrojen ağırlıklı olarak doğalgaz kullanılarak üretiliyor ve ortaya çıkan karbondioksit ise atmosfere salınıyor.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü