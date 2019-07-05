Son Dakika Haberleri: Norveçli eski bakan sığınmacıları cinsel istismardan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Norveçli eski bakan sığınmacıları cinsel istismardan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

1 saat önce

Norveç'te eski bir bakan üç sığınmacıyı yıllar içerisinde cinsel olarak istismar etmek suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Norveçli eski bakan sığınmacıları cinsel istismardan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]
Norveç'te eski bir bakan üç sığınmacıyı yıllar içerisinde cinsel olarak istismar etmek suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Balıkçılık Bakanı Svein Ludvigsen bölge valisi olduğu dönemde konumunu kullanarak biri hafif zihinsel sorunları olan 3 genç erkeğin savunmasız durumlarını suistimal etmekten suçlu bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:37 
Balıkçılık, Norveç, Dünya
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