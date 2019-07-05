Norveçli eski bakan sığınmacıları cinsel istismardan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
1 saat önce
Norveç'te eski bir bakan üç sığınmacıyı yıllar içerisinde cinsel olarak istismar etmek suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Norveç
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:37
'te eski bir bakan üç sığınmacıyı yıllar içerisinde cinsel olarak istismar etmek suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Balıkçılık
Bakanı Svein Ludvigsen bölge valisi olduğu dönemde konumunu kullanarak biri hafif zihinsel sorunları olan 3 genç erkeğin savunmasız durumlarını suistimal etmekten suçlu bulundu.
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