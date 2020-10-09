Norveçli hırsızların savunması pes dedirtti: "Alkollüydük. Çaldığımızı hatırlamıyoruz" - Son Dakika

Norveçli hırsızların savunması pes dedirtti: "Alkollüydük. Çaldığımızı hatırlamıyoruz"

Norveç'ten tatile geldikleri Alanya'da 4 motosiklet çaldılar

Çaldıkları motosikletler evin salonunda ele geçirildi

Villada yakalanan motosiklet hırsızı Norveç uyruklu 4 genç adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili bir villaya düzenlenen operasyonda yakalanan Norveç uyruklu 4 genç adliyeye sevk edildi. Norveçli gençler emniyetteki sorgusunda "Alkollüydük. Çaldığımızı hatırlamıyoruz" sözleriyle kendini savundu. Turistlerden birinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Alanya'nın farklı mahallerinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olan bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin plakası belirtilmeyen bir otomobille gelerek hırsızlık yaptıklarını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, çalıntı motosikletlerin 2'sini Dinek Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulurken, hırsızlık şüphelilerinin Norveç uyruklu Sandre G. (24), Mathias N. J. (20), Artjoms G. ve Jonas R.olduğunu tespit etti. Tespit üzerine asayiş ekipleri, Tepe Mahallesi Benliler Sokak üzerindeki şüphelilerin ikamet ettiği villaya baskın düzenledi. Baskında Norveçli 4 genç gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise villanın salon kısmında çalınan 2 motosiklet ele geçirildi.

Norveçli gençlerden ilginç savunma

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgusunda, "Alkollüydük. Çaldığımızı hatırlamıyoruz" sözleriyle kendini savundu. Norveçli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada rahat tavırları ise dikkat çekti.