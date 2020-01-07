Norveçli Linn, Tekirdağ'da Müslüman oldu - Son Dakika
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Norveçli Linn, Tekirdağ'da Müslüman oldu

7 saat önce

TEKİRDAĞ'da müftülüğe müracaat eden Norveç asıllı Linn Stordahl Macit, düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman oldu.

Norveçli Linn, Tekirdağ'da Müslüman oldu, System.String[]

TEKİRDAĞ'da müftülüğe müracaat eden Norveç asıllı Linn Stordahl Macit, düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman oldu.

Norveç asıllı Linn Stordahl Macit, bir Türkle yaptığı evliliğin ardından İslam dinini araştırdığını ve kendi isteğiyle Müslüman olmak istediğini belirten bir dilekçe ile Tekirdağ İl Müftülüğü'ne başvurdu. İl Müftüsü İsmail İpek, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Aydın, eğitim görevlisi Hüseyin Öresin ve Din Hizmetleri ve Eğitimi Şefi Ramazan Aktanbaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle Linn Stordahl Macit, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet  getirerek Müslüman oldu. Müftü İpek, Linn Stordahl Macit'e İhtida Belgesi'nin yanı sıra Kuran-ı Kerim'in İngilizce meali ve İslam dini hakkında bilgiler içeren çeşitli kitaplar hediye etti.


Tekirdağ, Norveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:52 Kaynak: DHA
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