Norveçli Milyonerin Eşi Fidye İçin Kaçırıldı
45 dakika önce
Norveçli iş adamı Tom Hagen'in 68 yaşındaki eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.
Norveçli iş adamı Tom Hagen
'in 68 yaşındaki eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.
Norveç polisi, 31 Ekim'de kaybolan Tom Hagen'in eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'in kaçırıldığını açıkladı. Emniyet yetkilileri, saldırganların 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye istediklerini belirtti. Polis
yetkilileri ayrıca, Hagen'in hayatta olduğuna, öldürüldüğüne veya kaçırılan kişiler tarafından bir yerde tutulduğuna dair ellerinde herhangi bir kanıt olmadığını açıkladı.
Norveçli iş adamı Tom Hagen ülkenin en zenginleri listesinde 172'inci sırada yer alıyor. - OSLO
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:05 Kaynak: İHA
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