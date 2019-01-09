Son Dakika Haberleri: Norveçli Milyonerin Eşi Fidye İçin Kaçırıldı

Norveçli Milyonerin Eşi Fidye İçin Kaçırıldı

45 dakika önce

Norveçli iş adamı Tom Hagen'in 68 yaşındaki eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.

Norveçli Milyonerin Eşi Fidye İçin Kaçırıldı, System.String[]
Norveçli iş adamı Tom Hagen'in 68 yaşındaki eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.

Norveç polisi, 31 Ekim'de kaybolan Tom Hagen'in eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'in kaçırıldığını açıkladı. Emniyet yetkilileri, saldırganların 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye istediklerini belirtti. Polis yetkilileri ayrıca, Hagen'in hayatta olduğuna, öldürüldüğüne veya kaçırılan kişiler tarafından bir yerde tutulduğuna dair ellerinde herhangi bir kanıt olmadığını açıkladı.

Norveçli iş adamı Tom Hagen ülkenin en zenginleri listesinde 172'inci sırada yer alıyor. - OSLO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

Norveç, Anne, Tom Hagen, 3. Sayfa
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