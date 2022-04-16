Norveçli şef Rasmussen ve müzisyen Sommerro "aynı güneşin altındayız" mesajı verecek (2) - Son Dakika
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Norveçli şef Rasmussen ve müzisyen Sommerro "aynı güneşin altındayız" mesajı verecek (2)

16.04.2022 12:37

Norveçli şef Ragnar Rasmussen, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaparak, "İnsanları müzikle bir araya getirmek önemli. Müzisyen olarak yapabileceğim şey bu." dedi.

Norveçli şef Ragnar Rasmussen, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaparak, "İnsanları müzikle bir araya getirmek önemli. Müzisyen olarak yapabileceğim şey bu." dedi.

Şef Rasmussen ve Norvecli besteci Henning Sommerro, bu akşam CSO Ada Ankara Ana Salon'da Devlet Çoksesli Korosu ile verecekleri "Aynı Güneşin Altında" konseri öncesi gerçekleştirilen provanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de ikinci kez şef olarak sahnede yer alacak Rasmussen, Türkiye'de yeniden sahneye çıkacağı için kendini ayrıcalıklı hissettiğini söyledi.

Sokaktaki insanların müziğe ve sanata ilgisinin beklediğinden fazla olduğunu ifade eden Rasmussen, sokakta konuştuğu insanlara müzisyen olduğunu söylediğinde büyük ilgi gördüğünü ve insanlarla güzel diyaloglar kurabildiğini anlattı.

Türk kültürünün köklü bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Rasmussen, Türk müzisyenlerle çalışmaya başladıktan sonra Türk Halk Müziği ile Norveç folk müziğinin birçok yönden benzerliklerinin bulunduğunu gördüğünü dile getirdi.

"Müzisyen olarak yapabileceğim bu"

Müziğin gücünün hem iyi hem de kötü durumlar için kullanılabildiğine dikkati çeken Rasmussen, "Müziğin insanları bir araya getirebileceğini düşünüyorum. Bizi bir araya getiren ve olaylara farklı bir şekilde bakmamızı sağlayan aynı güneşin altında olduğumuz görülmeli. Biz kardeşiz. Farklılıkları beslemeli, kutlamalı ve birbirimizi sevmek için çok çalışmalıyız. İnsanları müzikle bir araya getirmek önemli. Bu kolay değil, zor bir iş ama bir müzisyen olarak yapabileceğim şey bu." ifadelerini kullandı.

Rasmussen, insanlığın farklı kültürlerin bir araya gelmesine ihtiyacı olduğunu, müzisyenler olarak da savaşın "gerekli ve kabul edilebilir olmadığına" işaret edebileceklerini sözlerine ekledi.

Mevlana'nın eserini besteledi

Müzisyen ve besteci Henning Sommerro da ilk kez Türkiye'de konser için sahneye çıkacak olmanın heyecanını taşıdığını söyledi.

Mevlana'nın "Bu Irmak" adlı şiirini besteleyen Sommerro, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaparak "Farklı kültürlerden insanlar müzikle bir araya gelebilir ve müzik herkesin anlayabileceği bir dildir." ifadesini kullandı.

Konserde İskandinav bestecilerin eserleri yer alıyor

Şef Rasmussen ve müzisyen Sommerro, Devlet Çoksesli Korosu eşliğinde İskandinav bestecilerin eserlerini Türk sanatseverlerle buluşturacak.

Bu akşam CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleştirilecek konserde Sommerro'nun Norveç folklorunu yansıtan ve Türkiye için bestelediği müziklerin yanı sıra Mevlana'nın şiirini notalara döktüğü "This River" eseri de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Norveçli şef Rasmussen ve müzisyen Sommerro aynı güneşin altındayız mesajı verecek (2)
Norveçli şef Rasmussen ve müzisyen Sommerro aynı güneşin altındayız mesajı verecek (2)
Norveçli şef Rasmussen ve müzisyen Sommerro aynı güneşin altındayız mesajı verecek (2)

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mevlana, Türkiye, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveçli şef Rasmussen ve müzisyen Sommerro 'aynı güneşin altındayız' mesajı verecek (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Norveçli şef Rasmussen ve müzisyen Sommerro "aynı güneşin altındayız" mesajı verecek (2) - Son Dakika
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