Norveçli şirketten Türkiye'de enerji depolamada yatırım öngörüsü

Norveçli danışmanlık şirketi DNV GL Enerji Danışma Ekibi Lideri Faik Tursun, Türkiye'de enerji depolama teknolojisinin gelişmesini beklediklerini belirterek, "Yakın gelecekte bazı rüzgar ve güneş santrallerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) alım süresinin bitmesi, Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri ve batarya teknolojisinde maliyetlerin düşmesiyle Türkiye'de batarya depolama için uygun yatırım koşullarının oluşabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Tursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2050 yılında güneş ve rüzgardan elde edilecek elektrik enerjisinin dünyanın toplam ihtiyacının yüzde 63'ünü karşılayacağını öngördüklerini ifade etti.



Dünyada 2033 itibarıyla piyasada satılacak binek araçların yarısının da elektrikli araçlardan oluşacağını tahmin ettiklerini aktaran Tursun, "Türkiye'de rüzgar ve güneşte kurulu gücümüzü artırmaya devam edeceğimizi ve elektrikli araç sayısının artacağını göz önünde bulundurursak, şebekeye daha fazla esneklik kazandıracak teknolojilere yatırım yapmamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tursun, enerji depolamanın söz konusu büyümeye çözüm olabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dünyada 2017'de toplam batarya depolamada kurulu güç 1,6 gigavat iken, bu rakam 2018'de iki katına çıkarak 3,3 gigavata ulaştı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, batarya depolama teknolojileri maliyetlerinde 2016-2030 yıllarında ortalama yüzde 60'lık düşüş öngörüyor. Bu durumda uygulanabilir olmayan bir batarya depolama teknolojisi bile önümüzdeki yıllarda uygulanabilir hale gelecek. 2024'e kadar batarya depolama teknolojisinde en fazla büyüme ABD, Çin, Japonya ve Avustralya'da bekleniyor. Türkiye'de de gelecek yıllarda batarya depolama teknolojisinin gelişmesini bekliyoruz. Yakın gelecekte bazı rüzgar ve güneş santrallerinin YEKDEM alım süresinin bitmesi, YEKA ihaleleri, yenilenebilir enerji santralleri dengesizlik maliyetlerinin artması ve batarya teknolojisinde maliyetlerin düşmesiyle Türkiye'de batarya depolama için uygun yatırım koşullarının oluşabileceğini düşünüyoruz."



"Depolama teknolojilerinde Avrupa'da en çekici ülkelerden biri olabiliriz"



Tursun, depolama teknolojileri ve enerji depolama özelinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yönetmelik hazırlama çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, enerji depolamada gerekli mevzuatlar tamamlandıktan sonra pilot uygulamaların görülmesini beklediklerini söyledi.

Enerji depolamanın geleceğin teknolojisi olacağının yaygın görüş olduğunu aktaran Tursun, "Bazı araştırmalara göre, Türkiye 2018'de Avrupa'da yenilenebilir enerji için cazip yedinci piyasa oldu. Batarya depolama konusunda Avrupa'da en çekici ülkelerden biri olabiliriz. Avrupa bu konuda yolun çok başında. Yenilenebilir enerjide çok büyük projeler yapıyoruz. Enerji depolama sistemlerinin yenilenebilir enerji projelerine entegre edilmesi ve piyasa koşullarının geliştirilmesinin, teşvikli ya da teşviksiz, uzun vadede Türkiye'ye pozitif bir dönüşü olacağı aşikardır." diye konuştu.

DNV GL, 12 binden fazla çalışanı ve 350 ofisiyle 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. İstanbul ve İzmir'de de ofisleri bulunan şirket, enerji, gemi sınıflandırma, petrol ve doğal gaz, dijital çözümler ve iş güvencesi alanlarında bağımsız danışmanlık hizmeti sağlıyor.