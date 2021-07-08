Norveçli telekom şirketi Telenor, Myanmar'daki faaliyetlerini sonlandırdı - Son Dakika

KUALA Norveç merkezli telekom firması Telenor, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da faaliyetlerini başka bir firmaya devrederek ülkeden çekildiğini duyurdu.

Telenor'dan yapılan yazılı açıklamada, firmanın Myanmar'daki hisselerinin, Lübnan merkezli yatırım firması M1 Group'a 105 milyon dolara satıldığı bildirildi.

Myanmar'daki en büyük dış yatırım firmaları arasında yer alan Telenor, 1 Şubat'taki askeri darbenin ardından ordunun mobil internet hizmetini yasaklaması nedeniyle yaklaşık 700 bin dolar zarara uğramıştı.

Darbe karşıtı aktivist Thinzar Shunlei Yi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Telenor'un Myanmar'dan çekilmesinin, halkın dijital alandaki özgürlüğüne darbeyle sonuçlanacağını belirtti.

Telenor'un faaliyetlerini devralan M1 Group'un Myanmar ordusuyla yakın ilişkilerinin bulunduğunu vurgulayan Yi, "Son gelişmeler oldukça kaygı verici. Ülkedeki dijital diktatörlüğe karşı direnmeliyiz." dedi.

Af Örgütü: Uluslararası camia somut adımlar atmalı

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'da askeri darbenin ardından insani krizin giderek derinleştiği uyarısında bulunarak, uluslararası camianın krizi çözmek için somut adımlar atması gerektiğini açıkladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde Myanmar ordusu ve darbe karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar ve sivillerin yerinden edilmesinin ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı ve mevcut durumda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha kontrol edilemez hale büründüğünü vurguladı.

Açıklamada, Myanmar ordusuna silah ambargosu uygulanması için Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunulurken, "Uluslararası camianın, kararlarında Myanmar halkını merkeze almasını temin etmek için daha ne yapılması gerekiyor?" ifadesi kullanıldı.

Myanmar'daki krizin çözülmesi için dünyanın birlik içinde hareket etmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Şiddetin durdurulması için hayati önem taşıyan ve şimdiye kadar uluslararası camianın atmayı geciktirdiği somut adımların bir an önce atılması uyarısında bulunuyoruz." denildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 897 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.