Son Dakika Haberleri: Norveçli Turistin Ölümüne Neden Olan Sürücüler Tutuklandı

Norveçli Turistin Ölümüne Neden Olan Sürücüler Tutuklandı

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı, arkadan gelen cipin duramayarak üzerinden geçtiği Norveçli Gunnar Ove Kortsen'in (68), hayatını kaybettiği kazaya ilgili 2 sürücü tutuklandı.

Norveçli Turistin Ölümüne Neden Olan Sürücüler Tutuklandı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı, arkadan gelen cipin duramayarak üzerinden geçtiği Norveçli Gunnar Ove Kortsen'in (68), hayatını kaybettiği kazaya ilgili 2 sürücü tutuklandı.

Kaza, 9 Ocak Çarşamba günü akşam saatlerinde ilçenin  Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit A.B. yönetimindeki 07 AEB 425 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli Gunnar Ove Kortsen'e (68) çarptı. Otomobil sürücüsü Seyit A. B. olay yerinden kaçarken, arkadan gelen Adullah Ö. yönetimindeki 07 HAU 95 plakalı cip de çevredekilerin uyarısına rağmen duramayıp, yerde yatan Gunnar Ove Kortsen'in üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede Kortsen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazadan sonra kaçan sürücü Seyit A.B.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili Tosmur Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Diğer sürücü Abdullah Ö.'nün ise yapılan alkol testinde 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis yaptığı araştırma sonunda kaçan Seyit A.B.'nin yerini tespit ederek gözaltına aldı.  

TUTUKLANDILAR

Seyit A.B. ve Abdullah Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Seyit A.B. ve Abdullah Ö. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:17 Kaynak: DHA

Alanya, Antalya, Güncel
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