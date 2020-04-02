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Norwich City'den ihtiyaç sahiplerine 200 bin sterlin!
7 saat önce
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim, teknik ekip ile futbolcuların ihtiyaç sahipleri için maaşlarından kesinti yapılmasını kabul ettiği ve 200 bin sterlinden fazla yardım toplandığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim, teknik ekip ile futbolcuların ihtiyaç sahipleri için maaşlarından kesinti yapılmasını kabul ettiği ve 200 bin sterlinden fazla yardım toplandığı bildirildi.
Toplanan paranın, Norwich kenti ve çevresinde yaşayan insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:10
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