Son Dakika › Spor › Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci - Son Dakika Spor
Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci
6 saat önce
İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan Dennis Srbeny, asker selamlı gol sevincinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:24 Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan Dennis Srbeny, asker selamlı gol sevincinde bulundu.
Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı.
UEFA, Türk Milli Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, muhtemel siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.
Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak