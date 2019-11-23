Son Dakika Haberleri: Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci
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Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan Dennis Srbeny, asker selamlı gol sevincinde bulundu.

Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan Dennis Srbeny, asker selamlı gol sevincinde bulundu.

Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı.

UEFA, Türk Milli Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, muhtemel siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Everton, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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